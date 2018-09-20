Роналду получил красную карточку и заплакал

Разгромные победы одержали "Реал", "МЮ" и "Аякс".

В Лиге чемпионов прошли заключительные матчи первого тура группового раунда, передает Vesti.kz.

Голландский "Аякс" в рамках группы Е на своем поле разгромил греческий АЕК- 3:0. Дубль в ворота афинского клуба оформил аргентинец Николас Тальяфико, забивший на 46-й и 90-й минутах, а на 77-й отличился вышедший на замену Донни ван де Бек.

В матче этой же группы португальская "Бенфика" со счетом 0:2 проиграла немецкой "Баварии". У гостей на десятой минуте забил Роберт Левандовски, а на 54-й - Ренату Саншеш, который является воспитанником лиссабонского клуба.

Донецкий "Шахтер" в группе F сыграл вничью с немецким "Хоффенхаймом" - 2:2. По ходу встречи украинский клуб дважды уступал в счете, но ушел от поражения. На голы Флориана Грилича на шестой минуте и Ховарда Нордтвейтана 38-й хозяева ответили мячами Исмаили на 27-й и Майкона на 81-й.

Главная сенсацией дня стало домашнее поражение английского "Манчестер Сити" от французского "Лиона" - 1:2. Победу гостям принесли голы Максвелла Корне на 26-й минуте и Набиля Фекира на 43-й, на что хозяева смогли ответить лишь мячом Бернарду Силвы на 67-й.

В группе G мадридский "Реал" разгромил итальянскую "Рому" - 3:0. У испанского клуба на 45-й минуте забил Иско, на 58-й - Гарет Бэйл, а на 92-й - Мариано Диас.

В параллельной игре этой группы чешская "Виктория Плзень" не удержала победу над московским ЦСКА - 2:2. Хозяева повели после дубля Михаэла Кременчика, забивавшего на 29-й и 41-й минутах, но российский клуб спасли мяч Федора Чалова на 49-й и гол Николы Влашича с пенальти на 94-й.

Швейцарский "Янг Бойз" в группе H дома проиграл английскому "Манчестер Юнайтеду" - 0:3. У гостей забивали только французские легионеры. На 35-й минуте с игры отличился Поль Погба, на 44-й он же оформил пенальти и оформил дубль, а на 66-й точку в игре поставил Антони Марсьяль.

В параллельной игре этой группы испанская "Валенсия" уступила итальянскому "Ювентусу" - 0:2. На 29-й минуте у гостей был удален Криштиану Роналду - португалец покинул поле в слезах после спорной красной карточки, которую ему показал немецкий судья Феликс Брых после единоборства с Джейсоном Мурильо.

Оба гола в матче забил Миралем Пьянич - боснийский хавбек "Ювентуса" оформил дубль, реализовав пенальти на 45-й и 51-й минутах. На 96-й минуте "Валенсия" могла сократить счет, но удар Дани Парехо с одиннадцатиметрового парировал Войцех Шчесны.

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