В Новой Зеландии нашли гигантское пульсирующее существо

Некоторые из очевидцев заявили, что внешне находка напоминала кратер вулкана.

На побережье города Окленд в Новой Зеландии обнаружили необычное пульсирующее существо, передает РИА Новости.

На желеобразного "монстра" розового цвета наткнулись отдыхающие на одном из местных пляжей. Они обратили внимание на то, что существо подрагивало. Некоторые из очевидцев заявили, что внешне находка напоминала кратер вулкана.

Как выяснилось позже, найденный "монстр" оказался волосистой цианеей – гигантской медузой. Купол цианеи может достигать в диаметре двух метров, а щупальца отдельных экземпляров способны вытягиваться до 20 метров. Такие медузы питаются планктоном, мелкой рыбой и другими крошечными организмами и обитают в морях Атлантического и Тихого океанов.

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