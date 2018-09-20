Маленький шаг для телеканала, но гигантский скачок для всего казахстанского рэпа

QARA BERI. Главный хип-хоп проект страны на телеканале НТК!

Что такое рэп?

"Рэп – один из основных элементов стиля хип-хоп-музыки, ритмичный речитатив, обычно читающийся под бит. Рэп в его современном виде появился в 1970-х годах среди афроамериканцев района Бронкс и представлял собой незамысловатые рифмованные куплеты, обращённые к аудитории". Так считает Википедия!

А по своей сути, если очень захотеть и, как говорится, постараться, то можно прийти к выводу, что казахи уже очень давно читают рэп! Так, если вспомнить об уникальном жанре песенного состязания – айтысе, можно смело утверждать, что рэп у казахов в крови появился задолго до приезжих в Америку ямайских диджеев. Многовековая культура поэтических диалогов, наполненных изящным языком, острым словом, блестящим юмором, закрепила за акынами Казахстана славу певцов-импровизаторов духовной элиты тюркоязычных народов Средней Азии. Поэтому представители современной хип-хоп культуры ― рэперы ― это акыны нашего времени: что видят, о чем думают, о том и поют!

Можно ли считать, что именно этот фактор влияет на то, что в последнее время рэп исполнители из Казахстана набирают популярность и уважение за рубежом?! Отчасти, может, и да.

Но одно, несомненно. За последние годы казахстанский рэп определённо вышел на новый уровень. Вы заметили, что речь идет именно о “казахстанском” рэпе? Все потому, что знаменитые отечественные исполнители читают рэп на русском. Казахоязычные же рэперы до сих пор не услышаны, и именно поэтому этой осенью очень важно обратить внимание на первый и главный хип-хоп проект страны – QaraBeri.

QaraBeri – это не просто очередной телевизионный музыкальный проект. Он "обречен" нести в себе нечто большее, чем картинку с телика. Нельзя приуменьшать значимость проекта, как для зрителя, так и для тех, кто участвует в нем. Ведь для участников это счастливый билет на поезд, уходящий с платформы успеха, так как сегодняшняя популярность рэпа дает им такой шанс.

А зрители получат возможность услышать "голос молодежи ― голос улиц". Все вокруг всегда заботятся о взрослых и детях, а кто позаботится о них, о талантливой молодежи? Кто даст возможность молодым и амбициозным высказать свои мысли, идеи языком музыки, привить, в конце концов, любовь к родному казахскому языку? Теперь у них есть такая возможность.

Если посмотреть на проект с другой стороны, а "сторон" на самом деле у проекта много, то QaraBeri уникален еще тем, что не имеет границ для самовыражения. Как пример, подобные проекты наших западных коллег дают понимание того, что это за тусовка, и с чем туда приходить. Проще говоря, рэп-баттлы – это битвы, в общем "мясо". Сила слова, сообразительность, умение подобрать фразу и грамотно использовать ее – нелегкое дело, а ведь это надо еще делать под музыку. На подобных проектах часто уровень эмоций зашкаливает посильнее, чем уровень радиации на урановых месторождениях. Что делает такие проекты уникальными.

Представьте себе охват в продвижении данного музыкального направления у нас в стране. НТК вещает на весь Казахстан. А это значит, что в каждом доме у каждого "потомка великих акынов" будет шанс открыть для себя удивительный мир рифм, ритмов и музыки. А самое главное, рэп на родном языке. Вот это будет медиа нашествие!

QARABERI – новое музыкальное реалити-шоу страны, совместный проект телеканала НТК и продюсерского центра Juz Entertainment. Участники шоу ― начинающие талантливые, а главное отважные рэп-исполнители со всей страны. Ведь рэп направление суровое и не терпит ошибок, в одно мгновение из героя ты можешь превратиться в отшельника. В борьбе за звание лучшего рэпера страны участникам вместе с их менторами придется пройти огонь, воду и медные трубы. При участии уже признанных хип-хоп исполнительней Казахстана – участников группы Ninety One, в проекте примут участие мэтры казахстанского шоу-бизнеса ― лучшие продюсеры страны: Ерболат Беделхан, Баян Максаткызы, Алуа Конарова. Чувствуете уже запах крови…? Заруба будет не только на сцене!

Подводя итог, хочется сказать, перефразируя слова великого Нила Олдена Армстронга: "QaraBeri – это маленький шаг для телеканала, но гигантский скачок для всего казахстанского рэпа".

Не пропустите! В эту пятницу на НТК в 21:00!

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