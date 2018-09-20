Как известный домбрист "разрулил" коллапс на перекрестке в Алматы

Пользователи интернета не преминули поблагодарить Акына Акыныча.

В Алматы популярный блогер-домбрист не смог пройти мимо "безобразия", творившегося на одном из перекрестков, вмешался в ситуацию, и разрешил дорожный коллапс, передает Zakon.kz.

Речь идет об излюбленной привычке многих автомобилистов выезжать на перекресток, несмотря на то, что ехать дальше некуда из-за скопления машин. Таким образом они загораживают дорогу поперечному потоку. И создается дорожный коллапс.

Увидев подобную ситуацию известный многим домбрист Андрей Фендриков (Акын Акыныч) задался вопросом, где же дорожная полиция, которая должна пресекать подобное и регулировать движения. Сотрудников он увидел в нескольких метрах от перекрестка. После недолгого разговора ситуация разрешилась. Полицейский вышел на перекресток и стал регулировать движение.

Пользователи интернета не преминули поблагодарить Акына Акыныча.

"Акыныч, молодец! Нашёл работу сотрудникам полиции, облегчил жизнь пешеходом и водителям"

"Акыныч, волшебник без страха и упрека!"

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!