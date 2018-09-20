Как известный домбрист "разрулил" коллапс на перекрестке в Алматы
Пользователи интернета не преминули поблагодарить Акына Акыныча.
В Алматы популярный блогер-домбрист не смог пройти мимо "безобразия", творившегося на одном из перекрестков, вмешался в ситуацию, и разрешил дорожный коллапс, передает Zakon.kz.
Речь идет об излюбленной привычке многих автомобилистов выезжать на перекресток, несмотря на то, что ехать дальше некуда из-за скопления машин. Таким образом они загораживают дорогу поперечному потоку. И создается дорожный коллапс.
Увидев подобную ситуацию известный многим домбрист Андрей Фендриков (Акын Акыныч) задался вопросом, где же дорожная полиция, которая должна пресекать подобное и регулировать движения. Сотрудников он увидел в нескольких метрах от перекрестка. После недолгого разговора ситуация разрешилась. Полицейский вышел на перекресток и стал регулировать движение.
Пользователи интернета не преминули поблагодарить Акына Акыныча.
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