Дожди с грозами ожидаются 20 сентября в Казахстане

Возможно выпадение града.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидаются дожди с грозами, возможно выпадение града, усиление ветра на юге с пыльной бурей. На севере и востоке республики местами ночью и утром ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, днем в Атырауской, Мангыстауской, Карагандинской областях ожидается усиление ветра 15-22 м/с. В Северо-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, ночью и утром местами туман. В Кызылординской области местами ожидается шквал, ветер 15-20 м/с, с пыльной бурей. В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается ветер 15-20, порывы 25 м/с. В Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 26°, преимущественно облачно.

Погода в Астане днем 19°, облачно.

Прогноз погоды на 20 сентября.

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