Пассажирский автобус попал в ДТП в Алматы
Авария произошла рано утром.
Фото : zakon.kz20 сентября 2018, 09:47
На пр.Абая в Алматы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и Hyundai Accent, передает корреспондент Zakon.kz.
Как рассказал представитель автопарка, автобус 95 маршрута двигался по выделенной полосе в западном направлении. Не доезжая ул.Момышулы, женщина на Hyundai перед ним стала сворачивать в поворот. Водитель автобуса затормозил, но из-за влажной после поливомоечной машины дороги, остановиться не удалось. В итоге автобус врезался в легковушку, после чего ее потащило и она угодила в арык.
Из-за раннего часа пассажирский транспорт был пустой. В результате ДТП обошлось без пострадавших.
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