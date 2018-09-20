Доходы домохозяйств РК перевалили за полмиллиона тенге

Самые высокие доходы, традиционно, в Мангистауской области, низкие - в Туркестанской.

Совокупные денежные доходы домохозяйств по итогам второго квартала 2018 года составили 523,1 тыс. тенге, что на 7,9% превышает доходы аналогичного периода прошлого года - 484,9 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

Как отмечается, основным источником доходов является доход от наемной трудовой деятельности - 334,8 тыс. тенге, против 321,3 тыс. тг годом ранее. За счет пенсий, которые составили 91,3 тыс. тенге (годом ранее - 76,2 тыс. тг), формируется 19,7% всех доходов домохозяйств. Доход от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности составляет 57 тыс. тенге (годом ранее - 51,7 тыс. тг) или 10,2% от совокупных доходов.

За счет трех перечисленных источников дохода формируется 92,3% всех доходов. Соответственно, материальная помощь от родственников, знакомых, алименты пособия и прочие социальные трансферты составляют всего 7,7% доходов или 40,1 тыс. тенге.

В региональном разрезе доходы домохозяйств от работы по найму находятся в достаточно широком коридоре. Так, например, в Мангистауской области доходы составляют 639,5 тыс. тг (годом ранее - 586,9 тыс. тг), а в Туркестанской - всего 215,2 тыс. тг (годом ранее - 236,4 тыс. тг).

В тройку лидеров также попали Астана - 507,1 тыс. тг (годом ранее - 517,7 тыс. тг) и Атырауская область - 456,2 тыс. тг (годом ранее - 411,6 тыс. тг).

Наименьшие доходности от работы по найму среди домохозяйств также зафиксированы в СКО - 231,3 тыс. тг и в Жамбылской области - 295,5 тыс. тг.



В то же время доходы домохозяйств от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности за аналогичный период находятся в коридоре от 30,8 тыс. тг в Павлодарской области до 154,6 тыс. тг в Туркестанской.

Наиболее доходные для самозанятых, помимо Туркестанской, также аграрные южные регионы: Алматинская - 83,9 тыс. тг (годом ранее - 77,7 тыс. тг) и Кызылординская - 65,2 тыс. тг (годом ранее - 67,2 тыс. тг) области.

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