Made in Kazakhstan: обувное производство в упадке

За 8 месяцев в РК выпустили всего 632 тысячи пар обуви*, сразу на 24,3% меньше, чем годом ранее.

Казахстанские компании «обули» менее 3% всего рынка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на energyprom.kz.

За 8 месяцев в РК выпустили всего 632 тысячи пар обуви*, сразу на 24,3% меньше, чем годом ранее.

Более чем на треть ушли в минус компании Алматы, главного города-производителя обуви - до 226,9 тысячи пар.

В противовес южной столице, заметный рост отмечен во втором по объему выпуска в секторе регионе - Жамбылской области: +51,3% год-к-году, до 156 тыс. пар обуви.

На третьем месте - Шымкент, где произвели 98 тыс. пар обуви. На тройку регионов-лидеров приходится три четверти всего производства в РК.

*здесь и далее - обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической.

Казахстанские компании совсем не справляются с потребностями рынка. Так, по итогам I квартала текущего года местные производители обеспечили лишь 2,4% спроса, годом ранее - 1,9%.

По сути, рынком обуви в РК полностью правит импорт.

По итогам августа на базарах и в магазинах страны мужская обувь (кроссовки) поднялась в цене на 9% за год, до 11,2 тыс. тг в среднем за пару, женская модельная - на 7,3%, до 16,9 тыс. тг.

Девичьи туфли подорожали на 7,8%, до 6,2 тыс. тг в среднем по стране, детские кроссовки - на 5,7%, до 6,2 тыс. тг.

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