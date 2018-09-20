Модель Анастасия Решетова ждет ребенка от Тимати

Возлюбленная владельца лэйбла BlackStar беременна.

21-летняя модель Анастасия Решетова, являющаяся возлюбленной рэпера Тимати, беременна. О слухах об интересном положении подруги популярного исполнителя передает "Экспресс газета" со ссылкой "Антиглянец".

Авторы ресурса утверждают, что красотке надоело ждать, когда владелец лэйбла BlackStar сделает ей предложение и она решила таким образом «захомутать» заядлого холостяка.

Пока никаких официальных комментариев от Тимура Юнусова или самой Решетовой по этому поводу не поступало. Однако поклонники рэпера сомневаются, что Анастасии удастся ее предприятие. Интернет-пользователи напомнили, что по тому же пути пыталась пойти предыдущая избранница музыканта – Алена Шишкова. Модель родила Тимати дочь Алису, однако предложения руки и сердца так и не получила.

Решетова же находится в еще более невыигрышной ситуации, поскольку, как говорят, ее недолюбливает мама певца – Симона. Такой вывод общественность сделала после того, как родительница артиста поставила лайк под одним из комментариев хейтера на странице модели. Пользователь ехидно отметил, что Анастасия стала известной лишь благодаря любовной связи с Тимати, а без рэпера она из себя ничего не представляет.

К слову, ранее появились слухи, что Тимур Юнусов и вовсе расстался с Решетовой. Якобы артист уже нашел замену модели и теперь встречается с ее коллегой Яной Бирюковой.

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