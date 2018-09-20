Женщина-инвалид звонила соседям с просьбой спасти ее из пожара, но погибла

Пожарная часть находится в 35 километрах, поэтому, когда огнеборцы приехали на место вызова, дом уже полностью сгорел.

Женщина-инвалид погибла во время пожара в собственном доме в селе Парыгино Зыряновского района Восточно-Казахстанской области, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу комитета по ЧС МВД РК.

Пожар в доме 60-летней женщины, которая находилась дома одна, начался в пятом часу утра в четверг. Как указывают спасатели, женщина была маломобильной и не могла самостоятельно выбраться из дома. Она звонила соседям и просила их помочь ей выбраться. Однако пламя слишком быстро охватило дом и люди не смогли зайти внутрь в полыхающее здание.

Пожарная часть находится в 35 километрах, поэтому, когда огнеборцы приехали на место вызова, дом уже полностью сгорел. Женщина погибла.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем или неправильного использования электрооборудования. С наступлением холодов спасатели просят граждан не пренебрегать правилами пожарной безопасности.

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