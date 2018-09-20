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Тенге продолжает укрепляться

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 359,81 тенге за доллар.

Фото : Zakon.kz20 сентября 2018, 11:28

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 359,69 тенге за доллар (-2,25 тенге), объем торгов – 54,8 млн долларов (+21 750 тыс. USD).

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 359,81 тенге за доллар (-2,22 тенге), объем торгов – 1,55 млн долларов (+1 550 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3970 тенге за рубль (-0,0118 тенге), объеме торгов 7 млн рублей (-23 000 тыс. рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 52,4758 тенге за юань (-0,4965 тенге), объем торгов – 1,55 млн юаней (+ 900 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара – 360-361,5 тенге, евро - 420,5-423,1 тенге, рос.рубля - 5,37-5,47 тенге.

В торгах приняли участие 16 членов валютного рынка KASE.


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