Благодаря работе Елбасы в мировой политике у Казахстана имеется свое особое место - Ногаев

важно, чтобы мы знали свою историю и понимали важность проделанной работы, а также рассказывали и другим - аким Атырауской области.

В Атырау прошла международная научно-практическая конференция "Модель Назарбаева: стратегическое планирование и прагматизм". В конференции приняли участие студенты из 5 государств, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Международная конференция в рамках проходящей в нефтяном регионе передвижной выставки Главы Государства "Н.Назарбаев: Эпоха, человек, общество" была организована при поддержке областного акимата в Атырауском государственном университете им. Х. Досмухамедова.

С приветственным словом выступил модератор мероприятия первый заместитель директора библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, доктор политических наук, профессор Амирхан Рахымжанов.

- Главная цель мероприятия - продемонстрировать все имеющиеся достижения и успехи внутренней и внешней политики Елбасы. В развитии нашей страны принимают участие все регионы.

Примечательно и то, что сегодняшнее мероприятие мы проводим в нефтяном регионе. Богатый историческими событиями Атырау внес большой вклад в становлении нашей страны, в свою очередь хочу поблагодарить всех атыраусцев и руководство области за теплый прием и радушие, - рассказал Амирхан Рахымжанов.

В ходе конференции студенты Турции, Ирана, Узбекистана, России и Китая подготовили доклады о современном и историческом развитии Казахстана. В собрании принял участие и аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

- Благодаря конструктивной работе Елбасы, сегодня в мировой политике у Казахстана имеется свое особое место, плоды его трудов признают во всем мире. Наш Президент давал точный курс и направление развитию нашего государства, и сегодня казахский народ процветает, живет в мире и согласии. Сегодняшнее событие является этому прямым доказательством. Поэтому так важно, чтобы мы знали свою историю и понимали важность проделанной работы, а также рассказывали и другим,- отметил аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

В рамках проекта передвижной выставки "Н.Назарбаев: эпоха, человечество, общество" в районах области пройдут обсуждения и собрания.

Отметим, что вчера 18 сентября в областном музее им. Ш. Сариева состоялось торжественное открытие передвижной выставки "Н.Назарбаев: Эпоха, человек, общество", выставка продлится два месяца, вход свободный.

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