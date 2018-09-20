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Ранила себя ножом. Раскрыто инсценированное ограбление ломбарда в Кызылорде

Сотруднице ломбарда грозит лишение свободы.

Фото : из открытых источников20 сентября 2018, 11:43

В Кызылорде полицейскими раскрыто инсценированное разбойное нападение на ломбард, сообщает Zakon.kz.

По информации ДВД области, сообщение о разбойном нападении на ломбард поступило 28 августа.

Со слов потерпевшей, примерно в 10:00 часов в помещение ворвалась неизвестная, напала на нее, ранила ножом и похитила деньги.

"В ходе расследования выяснилось, что потерпевшая сама похитила деньги с кассы. Узнав о предстоящей ревизии, она инсценировала разбойное нападение, предварительно похитив и золотые изделия. Затем нанесла себе ножевое ранение", - рассказали в полиции.

Женщина призналась в содеянном и дала признательные показания. В ее доме были изъяты закопанные ею золотые украшения.

"В настоящее время по факту заведомо ложных показаний в отношении нее начато досудебное расследование по статье 420 части 2 УК РК. Если вина подозреваемой будет доказана, решением суда ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет", - сообщили в ДВД.


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