Бесконечные изменения в действующие госпрограммы тормозят бизнес - депутат

На протяжении 5 лет (с 13 апреля 2010 года по 31 марта 2015 года) в "Дорожную карту бизнеса – 2020" было внесено 18 изменений.

Депутат Кенес Абсатиров в депутатском запросе в адрес Правительства заявил, что фракция "Ак жол" требует прекратить внесение бесконечных изменений в действующие госпрограммы и ставит вопрос о проведении скоординированной работы по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

"Если в первые годы независимости доля малых предприятий реального сектора была близка к 50%, то в последние годы она едва превышает тридцатипроцентный порог, всё остальное – это торговля и услуги", - сказал Кенес Абсатиров.

Причиной этого, по его словам, во многом, является непоследовательность и бессистемность реализуемых в настоящее время программ, направленных на развитие бизнеса и обеспечение занятости населения.

"Внесение бесконечных изменений в эти программы никоим образом не мотивирует бизнес на долгосрочную перспективу, тем более - на его экспортную ориентацию", - говорится в запросе.

В этой связи, депутат привел следующие примеры. На протяжении 5 лет (с 13 апреля 2010 года по 31 марта 2015 года) в "Дорожную карту бизнеса – 2020" было внесено 18 изменений, а пришедшая ей на замену "Единая программа поддержки и развития бизнеса "ДКБ 2020" уже 10 раз подвергалась корректировке.

Кроме того, по мнению "акжоловцев", повсеместный дефицит средств на субсидирование процентной ставки по кредитам БВУ вынуждает предпринимателей сокращать производство, либо отказаться от него совсем. По данным Нацбанка, порядка 30% казахстанских предприятий уже на грани банкротства.

Не лучшим образом складывается ситуация с социально значимыми программами. Нередко они служат источником наживы для вороватых чиновников. Только по результатам проверки исполнения программы занятости за 2016-2018 годы Генпрокуратурой выявлено: неэффективное использование выделяемых средств на 10,5 млрд. тенге, хищение – порядка 1 млрд. тенге, нецелевое использование кредитов на сумму 553 млн. тенге.

"Все это влияет на снижение доли МСБ в ВВП страны. Как можно строить долгосрочные производственные планы, если у предпринимателя нет уверенности в завершении даже уже начатого проекта", - считают в "Ак жоле".

На открытии текущей сессии Парламента Президент однозначно заявил, что в перспективе МСБ должен стать главным работодателем. Для реализации этой задачи фракция считает необходимым сократить внесение изменений в действующие госпрограммы, обеспечив при этом неукоснительное соблюдение условий по уже реализуемым проектам.

Кроме того, депутаты от партии напоминают, что в мае 2017 года фракцией предлагалось разработать комплексную Концепцию развития малого и среднего предпринимательства на 2018-2050 годы в формате экономической модели, включающей как меры поддержки МСБ, так и их взаимодействие с долго- и среднесрочными шагами государства по общему формированию бизнес-климата. Тогда Правительство это сочло преждевременным.

"Однако, наблюдаемая сегодня тенденция вновь вынуждает нас ставить вопрос о проведении единой, сбалансированной и скоординированной работы по развитию МСБ. В этой связи фракция "Ак жол" повторно предлагает вернуться к рассмотрению данного предложения", - подчеркивается в запросе.

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