Утвержден механизм оздоровления АПК и повышения устойчивости Цеснабанка

В течение ближайших дней механизм будет реализован, что позволит улучшить условия для сельхозпроизводителей.

На прошлой неделе в Совместном заявлении Правительства РК и Национального банка был предложен пакет мер, предусматривающий поддержку сельхозпроизводителей и в целом аграрного сектора, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра РК.

19 сентября Правительством РК и Национальным банком утвержден механизм выкупа портфеля сельскохозяйственных кредитов у АО "Цеснабанк" на сумму 450 млрд тг.

В течение ближайших дней механизм будет реализован, что позволит улучшить условия для сельхозпроизводителей, а также повысить устойчивость АО "Цеснабанк" за счет кардинального улучшения качества кредитного портфеля. Также определены суммы и точный график докапитализации АО "Цеснабанк" со стороны его акционеров.

АО "Цеснабанк" совместно с АО "НУХ "КазАгро" утвержден механизм конвертации валютных кредитов, выданных сельхозпроизводителям, в тенговые кредиты с удлинением сроков кредитования. Это снизит долговую нагрузку предприятий агропромышленного комплекса и снизит зависимость от курсовых колебаний, вызванных внешними факторами.

В рамках предпринимаемых мер государством обеспечена поддержка аграрного сектора страны, а также устойчивость АО "Цеснабанк", занимающего ведущие позиции в сфере кредитования сельхозпроизводителей и имеющего системное значение для финансового сектора страны.

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