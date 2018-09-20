По инициативе судей проспекту в Усть-Каменогорске присвоено имя Қазыбек би

Одна из заслуг великого бия заключается в разработке свода законов «Жетi жарғы».

В Усть-Каменогорске прошло торжественное мероприятие по случаю присвоения проспекту имени великого Казыбек би, сообщает Zakon.kz.

Решение о присвоении проспекту имени Казыбек би было принято местной и республиканской ономастическими комиссиями по итогам рассмотрения соответствующего ходатайства Восточно-Казахстанского филиала Союза судей.

В церемонии открытия приняли участие судьи и представители общественности города. Поздравляя горожан с таким знаменательным событием, председатель Восточно-Казахстанского областного суда Нурлан Каирбеков отметил высокую роль великого бия в истории Казахстана.

- Во все времена наши предки мечтали видеть Казахстан стабильным, процветающим и независимым, - говорит он. - Реализуя программу «Рухани жаңғыру», мы способствуем укреплению культурных и исторических ценностей, переосмысливаем и обогащаем нашу историю.

Говоря об этом, Каирбеков напомнил заслуги Казыбек би в объединении трех жузов и разработке свода законов «Жетi жарғы», принятых при Тауке-хане. Председатель суда поблагодарил представителей общественности за поддержку инициативы судейского корпуса региона.

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