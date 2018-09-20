Производство новой LADA Granta стартовало в Казахстане

Самый доступный бестселлер отечественного авторынка получил эффектную внешность.

Новая LADA Granta, представленная в рамках Московского автосалона в конце августа, выходит на рынок Казахстана. Спустя три недели после громкой премьеры усть-каменогорский завод "АЗИЯ АВТО" приступает к производству нового поколения модели. Казахстанцы уже могут приобрести новинку на условиях предварительного заказа. Первые партии новой Granta поступят в 19 филиалов "БИПЭК АВТО" в ноябре.

Первое поколение LADA Granta заслуженно пользуется репутацией самого доступного автомобиля на рынке Казахстана и прочно вошло в тройку наиболее продаваемых моделей. Сегодня на дорогах республики более 43 тысяч автомобилей LADA Granta. Это самое востребованное казахстанцами семейство в линейке российского бренда.

Бестселлер LADA получил черты современной ДНК стиля LADA: X-образная графика переднего бампера, выразительная светотехника, новый рельеф багажника и множество практичных улучшений создают качественно новое представление о знакомом автомобиле.

На конвейере усть-каменогорского завода "АЗИЯ АВТО" сегодня освоен выпуск всех четырех типов кузова LADA Granta: седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал.

Ерик Сагымбаев, президент АО "АЗИЯ АВТО": LADA сохраняет за собой статус якорного бренда казахстанской автоиндустрии. Это наиболее востребованная жителями республики марка: с начала года почти четверть покупателей новых авто в Казахстане предпочли именно LADA – по итогам 8 месяцев их число выросло на 70%. Сегодня LADA обеспечивает основную долю производственных объемов казавтопрома. С начала года под этим брендом выпущен 51% всех легковых автомобилей, произведенных в Казахстане. Место бестселлера в линейке марки неизменно занимает LADA Granta. За 7 лет присутствия на рынке Казахстана Granta стала по-настоящему народным автомобилем. Вслед за недавней громкой премьерой на Московском автосалоне мы рады уже сегодня предложить казахстанцам новое поколение модели, созданное в рамках актуальной дизайн-концепции бренда. Granta обрела новый облик, новый уровень комфорта и оснащенности. При этом она останется одним из самых доступных автомобилей на рынке Казахстана.

Просторный салон, вместительный багажник и спинка заднего сидения, складывающаяся в пропорции 2/3, добавили автомобилю практичности. На выбор клиента предусмотрено несколько вариантов тканевой отделки интерьера. Улучшенная шумоизоляция, обновленная центральная консоль и оригинальная комбинация приборов с белой подсветкой обеспечат комфорт пассажиров и чёткое восприятие информации для водителя.

Уже в базовой комплектации новая LADA Granta оснащена электронными системами помощи водителю ABS, BAS и EBD, электрическим усилителем руля, электрическими стеклоподъёмниками передних стёкол, полным пакетом шумоизоляции, бортовым компьютером и тонировкой стёкол. Среди дополнительных опций: подсказчик переключения передач, электропривод и обогрев наружных зеркал, климат-контроль, обогрев ветрового стекла и множество других опций. Кроме того, все автомобили Granta оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАСС. В непредвиденной дорожной ситуации система позволит связаться с оператором экстренных служб, либо автоматически оповестит аварийно-спасательные службы.

Новинка будет оснащаться проверенным двигателем объемом 1,6 литра в 8- и 16-клапанных версиях. По выбору покупателя двигатель может работать в паре с 5-ступенчатой механической КПП или 4-ступенчатым автоматом. Силовой агрегат обеспечит достойную динамику и умеренный расход топлива: 6,5 литров на 100 км в смешанном цикле. Модернизированная подвеска и клиренс в 160 мм гарантируют комфорт и уверенность на дорогах разного качества.

LADA Granta второго поколения сохранит за собой место в числе лидеров ценовой доступности на рынке Казахстана. Цены на седан в базовой комплектации стартуют с отметки 2 945 000 тенге. Вершина линейки – универсал Granta SW с автоматической трансмиссией – предлагается по цене 3 950 000 тенге. Модель уже доступна для предварительного заказа. Первые автомобили поступят в филиалы "БИПЭК АВТО" уже в ноябре.

Благодаря производству на казахстанских мощностях, автомобили будут доступны для приобретения участниками государственной программы льготного автокредитования.

На автомобили распространяется гарантия сроком 3 года или 50 000 км, а также антикоррозийная гарантия на 6 лет.

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