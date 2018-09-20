Власти Латвии опасаются нашествия украинских мигрантов

Мы не позволим ввести гастарбайтеров, забудьте об этом - депутат.

В Латвии сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, местные националисты рьяно выступают против привлечения иностранной рабочей силы. С другой стороны, темпы депопуляции таковы, что без помощи других этнических групп не обойтись. Всё более заметными на рынке труда становятся украинцы, которые бегут от экономического кризиса на родине. О жизни заробитчан (гастарбайтеров) в Прибалтике — в материале IZ.ru.

«В Польше было тяжелее»

Житель Западной Украины Виктор Тарасенко работает в Латвии каменщиком уже год. На руки он получает €700, за такую же работу на родине платят в два–три раза меньше.

— У меня многие знакомые трудоустроились в Польше. Я сам около года прожил в Подкарпатском воеводстве, но там было тяжело. Хозяин заставлял после основной работы вкалывать на его загородной вилле, дополнительно никак это не оплачивалось. Постоянно штрафовали за малейшее опоздание, вычитали из заработка за униформу, за транспорт.

По его словам, с прибалтами работать легче.

— В Латвии все понимают русский язык, не обманывают. Всё-таки мы все вышли из Советского Союза. Да, я живу в дешевом хостеле на окраине Риги, но могу посылать деньги семье.

Киевлянка Марина Дорохова открыла в Риге свою кофейню и тоже рада местным порядкам.

— На всех инстанциях в Киеве нужно давать взятки. Получить разрешение в санэпидемстанции иначе невозможно. С порога говорят: «Ну вы же понимаете, что у вас не может быть всё в порядке?». Получить разрешение на вывеску? Без юриста не обойдетесь. Он занесет конверт туда, сюда. В Риге смотришь перечень документов на сайте, собираешь, подаешь пакетом и получаешь разрешение, — объясняет она.

Дорохова добавляет, что удивляет ее в Риге ностальгия по Советскому Союзу.

— Я еще могу понять, почему тоску по прошлому испытывают люди возраста моей мамы — лучшее время их жизни проходило при советской власти. Но почему такие настроения владеют молодыми людьми, выросшими при независимости, которые никак не могут помнить «вкус того мороженого», совершенно не понятно, — рассуждает владелица кофейни.

Остановившееся время

Предоставление Киеву безвизового режима с Евросоюзом и экономический кризис 2014 года способствовали увеличению потока переселенцев. В первую очередь речь идет о дальнобойщиках, строителях, сантехниках, плотниках. Отдельное место занимают «неквалифицированные» профессии — сиделки, домработницы, официантки, хостес, грузчики, продавцы, помощники повара, няни. Существует сезонное трудоустройство в сельскохозяйственной сфере по сбору урожая, но заработок здесь не превышает €500–600 в месяц.

На 1 января 2018 года в стране зарегистрировано 4006 рабочих из третьих стран. Из них 2155 — из Украины. Кроме того, в прибалтийской республике насчитывается 201 квалифицированный украинский специалист. Интересно, что первые едут поодиночке (более 2 тыс. одиноких мужчин и женщин привезли с собой только 156 членов семьи), а вторые — парами или семьями (201 приглашенный и 208 членов семьи).

Приезд украинцев происходит на фоне продолжающейся депопуляции в самой Латвии. После обретения независимости в стране насчитывалось 2,7 млн человек, сейчас численность населения меньше 2 млн. Прогнозы демографов не дают поводов для оптимизма — к 2050 году в Латвии будет проживать менее 1,5 млн человек. Согласно последней переписи населения, 21% жилищ пустует. Эксперты часто говорят об эффекте остановившегося времени — города, здания, улицы остались, а людей нет.

Пик оттока людей пришелся на кризисный 2009 год. Выходцы из прибалтийских республик вынуждены работать на непрестижных должностях в Великобритании, Ирландии, Германии. За рубежом зарегистрированы десятки тысяч латышей. Согласно исследованию Института философии и социологии Латвийского университета, свыше 30% опрошенных латвийских эмигрантов уверены, что больше никогда не вернутся на свою родину, готовы через несколько лет приехать домой только 16% респондентов.

Депопуляция против национализма

Всё это привело к трудностям на рынке труда в самой Латвии. Чем дальше, тем больше заметна нехватка специалистов, из-за кадрового голода растут зарплаты, что снижает конкурентоспособность экономики. Число вакансий, зарегистрированных государственной службой занятости, увеличилось с 2009 года в 10 раз, сейчас их 19,5 тыс.

Жители стран ЕС могут работать в Латвии практически свободно, но им это неинтересно. Найм украинцев в прибалтийской республике осложнен бюрократическими препятствиями. В частности, зарплата мигранта не должна быть ниже заработка местного жителя. Таким образом Рига пытается избежать демпинга на рынке труда, но эксперты говорят о необходимости упрощения законодательства.

Политолог, региональный вице-президент «Альянса за европейскую демократию» Нормунд Гростиньш считает, что процесс не остановить.

— Литва и Латвия становятся более славянскими государствами. Связь Латвии и Литвы с Украиной будет проходить через территорию Белоруссии. Приток гастарбайтеров ожидается и при относительно мирном развитии событий на Украине. В противном случае беженцев будет гораздо больше. Нет ни малейших предпосылок думать, что это как-то остановится, — говорит он.

Представители националистических сил выступают категорически против. Так, депутат сейма от Нацобъединения (НО) Янис Домбрава предложил ввести уголовную ответственность за содействие иммиграции.

— Мы не позволим ввести гастарбайтеров, забудьте об этом. Нынешние сторонники иммиграции ничем не отличаются от советских. В действительности многие из них — бывшие коммунисты, которым претит тот факт, что Латвия независима и становится всё сильнее, — сказал парламентарий.

Именно позиция националистов до сих пор препятствует трудоустройству украинцев в республике. Дело в том, что НО является одной из трех партий, образующих коалицию в нынешнем созыве сейма, обеспечивающих устойчивость правительству. Очевидно, впрочем, что ситуация в экономике будет подталкивать политиков к неприятным решениям. Возможно, предприниматели сами надавят на народных избранников. Возможно, этого не понадобится, ведь 6 октября в Латвии пройдут новые парламентские выборы.

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