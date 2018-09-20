Трамп рассказал о самой большой ошибке в истории США

Страна понесла слишком большие потери, как финансовые, так и человеческие - президент.

Президент США Дональд Трамп назвал самую большую ошибку в истории страны. По его мнению, её совершил бывший глава Белого дома Джордж Буш-младший, когда отдал приказ ввести войска на Ближний Восток, передает news.ru.

«Хоть Обама и совершил ошибку, приняв решение о выводе войск, но вводить их туда, по моему мнению, было самой большой ошибкой», –– сказал американский лидер в интервью телеканалу Hill TV.

Он пояснил, что страна понесла слишком большие потери, как финансовые, так и человеческие, уточнив, что решение о вводе войск на Ближний Восток обошлось США в $7 трлн.

При этом, согласно официальным данным Пентагона, Вашингтон потратил на операции в Ираке, Афганистане и Сирии $1,52 трлн.

Джордж Буш-младший принял решение о вторжении на Ближний Восток после терактов 11 сентября 2001 года, унесших жизни 3 тысяч человек. Экс-президент полагал, что за несколько месяцев сможет уничтожить террористическую группировку «Аль-Каида» (запрещена в Казахстане), но операция растянулась на годы.

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