Роман о Назарбаеве пишет известный азербайджанский писатель
Над произведением он работает уже четыре года.
Фото : zakon.kz20 сентября 2018, 12:47
Известный азербайджанский писатель Юнус Огуз пишет роман о Президенте РК Нурсултане Назарбаеве. Об этом он сообщил в ходе Евразийского литературного форума «Энергия слова в современном мире» в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я уже четыре года собираю документы про Назарбаева. Думаю, что в следующем году я роман напишу и представлю вам», - сказал Юнус Огуз.
Юнус Огуз - известный азербайджанский писатель-тюрколог, историк, публицист, политолог и журналист, автор ряда известных произведений, в числе которых исторические романы: «Надир шах», «Тахмасиб шах», а также «Амир Темир», получившие широкую известность среди читателей и переведенные на многие языки мира.
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