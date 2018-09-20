Роман о Назарбаеве пишет известный азербайджанский писатель

Над произведением он работает уже четыре года.

Известный азербайджанский писатель Юнус Огуз пишет роман о Президенте РК Нурсултане Назарбаеве. Об этом он сообщил в ходе Евразийского литературного форума «Энергия слова в современном мире» в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я уже четыре года собираю документы про Назарбаева. Думаю, что в следующем году я роман напишу и представлю вам», - сказал Юнус Огуз.

Юнус Огуз - известный азербайджанский писатель-тюрколог, историк, публицист, политолог и журналист, автор ряда известных произведений, в числе которых исторические романы: «Надир шах», «Тахмасиб шах», а также «Амир Темир», получившие широкую известность среди читателей и переведенные на многие языки мира.

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