Без вести пропавшая девушка занималась проституцией в костанайской сауне

6 фактов сводничества выявлено в Костанайской области в ходе операции "STOP трафик".

С 12 по 14 сентября на территории Костанайской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие "STOP трафик". В дни проведения операции сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом региона проводили рейдовые мероприятия, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника УБОП ДВД Костанайской области Бахтияр Бабагалиев, главная цель проводимой операции – пресечение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми.

За три дня в костанайском регионе выявлено шесть фактов сводничества. По всем фактам проводится досудебное расследование по статье 309 УК РК.

За время операции выявлено и поставлено на учет 5 подозреваемых в сводничестве и 15 женщин, занимающихся проституцией.

Одной из задержанных 21 год. Ее задержали в одной из саун Костаная, где она предоставляла интимные услуги. В ходе проверки установлено, что девушка находится в розыске, как без вести пропавшая. В Акмолинской области ее искали родные и полицейские.

В УБОП ДВД Костанайской области сообщили, что с начала года по линии борьбы с торговлей людьми выявлено 33 преступления.

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