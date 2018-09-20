Зависимые и независимые: к новой классификации работников перейдут в Казахстане

По типу полномочий все работники будут делиться на независимых работников и зависимых работников.

Министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова рассказала о новой классификации занятого населения, разработанной международной организацией труда (МОТ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом та категоризация занятого населения по категориям самозанятости и наемного труда сейчас в настоящее время в мире претерпевает изменения. Международная организация труда (МОТ) в настоящее время разработала новую классификацию занятости населения, которую планируется уже в октябре этого года вынести на конференцию по статистике», - сказала Мадина Абылкасымова в рамках круглого стола на тему «Чего ожидать от введения единого совокупного платежа» с участием известных экономистов.

По ее словам, планируется утвердить новые способы классификации занятого населения. Так, МОТ предлагает сразу два способа классификации: по типу полномочий и по типу экономического риска.

«По типу полномочий все работники будут делиться на независимых работников и зависимых работников. По типу экономического риска на работников, которые ориентированы на прибыль и работников, которые ориентированы на заработную плату. Новая классификация будет классифицировать занятое население по 10 категориям. После ее одобрения на конференции МОТ Казахстан начнет работу по последовательному переходу на данную классификацию», - сказала министр. «Я правильно понимаю, что мы откажемся в связи с новой методологией МОТ от понятия «самозанятые»?», - уточнил у министра экономист Рахим Ошакбаев.

«После того как будет новая классификация утверждена в зависимости от того какой способ выберет МОТ, то всем странам будет дан переходный период для того, чтобы перейти на новую классификацию. Мы будем в обязательном порядке вынуждены принять один из новых способов. Сейчас в статистике используется понятие самозанятые. Если будет одобрена новая классификация МОТ, она будет заменена на понятие независимый работник. Принятие ожидается уже в октябре, мы фактически начали тесную проработку с ними и совместно с министерством национальной экономики разработали дорожную карту по переходу на новую классификацию. Ждем одобрения со стороны МОТ», - ответила Мадина Абылкасымова.

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