Почему автохамы агрессивны, рассказал психолог

Что они пытаются защитить во время вспышки гнева.

Накануне в Алматы водитель скорой помощи был избит гражданином Турции, который обозлился на мужчину и потерял контроль. В результате произошедшего водителю неотложки понадобилась помощь медиков. Происшествие вызвало негодование со стороны казахстанцев. Тем не менее, такие явления не редкость. Почему это происходит и как можно избежать таких конфликтов? Today.kz узнал мнение у психолога.

Евгений Мироненко, психолог с 10-летним стажем, говорит, что у каждого человека есть свои личные границы. Это интимная, личная, публичная и социальная зоны, в каждую из которых мы пускаем определенных людей.

"Возле нас есть расстояние в 50 сантиметров, которое считается интимной зоной. В эту зону входят только наши близкие родственники и друзья. Если кто-то входит в эту зону, мы проявляем настороженность и даже агрессию. Внутри непроизвольно появляются такие эмоции. Ими практически невозможно управлять", – сказал психолог.

Мироненко привел в пример лифт или в переполненный автобус, где люди находятся на очень близком расстоянии. Они, как правило, не смотрят друг другу в глаза, в противном случае зрительный контакт с незнакомцем вызывает напряжение, вплоть до агрессии. По его мнению, каждый водитель ощущает машину практически как собственное тело. И когда другой водитель находится вблизи, есть вероятность вспышки агрессии, что приводит к конфликтам и дракам.

По его мнению, у человека, который попал в подобный конфликт, как правило, возникает реакция трех видов - драться, убежать или стоять в ступоре, не оказывая никакого сопротивления. Контролировать реакцию трудно, так как она происходит на подсознательном уровне. Однако, советует психолог, можно представить себя в такой ситуации и продумать свой план действий.

18 сентября на водителя скорой медицинской помощи напал другой автомобилист. Мужчина набросился с кулаками на водителя неотложки, после чего пострадавшему пришлось наложить несколько швов на местах рассечений. Полицейские задержали напавшего, его личность была установлена. Им оказался 28-летний гражданин Турции Али Демир.

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