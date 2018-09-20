Победитель проекта «100 новых лиц» Лодочников: Народное пение на домбре - это моя фишка

Целью проекта «100 новых лиц Казахстана» является продвижение идей успешности, конкурентоспособности, прагматизма и культа знаний на примерах конкретных историй людей, внесших за годы Независимости значительный вклад в развитие Казахстана.

19-летний Алексей Лодочников из Павлодара - победитель проекта «100 новых лиц Казахстана». Он прекрасно говорит на казахском языке и виртуозно играет на домбре, сообщает Zakon.kz.

Целью проекта «100 новых лиц Казахстана» является продвижение идей успешности, конкурентоспособности, прагматизма и культа знаний на примерах конкретных историй людей, внесших за годы Независимости значительный вклад в развитие Казахстана.

Алексей родился в 1999 году в городе Аксу. Мальчик воспитывался в детском доме в селе Теренколь Качирского района Павлодарской области.

В 13 лет Алексей поступил на отделение «Народное пение с домброй» ГУ «Комплекса «Музыкальный колледж - музыкальная школа – интернат для одаренных детей». С тех пор он живет в Павлодаре. За время обучения в музыкальном колледже Алексей стал руководителем «Жас Отан» своего учебного заведения. «Жас Отан» - молодежное крыло партии « Нур Отан».

Свою жизнь парень связывает с народным творчеством, его любимые композиции - «Казак осы» - про гостеприимство казахского народа и «Булбулым». Также он увлекается исполнением кюев: в его репертуаре два десятка куев и полсотни песен на казахском языке.

Алексей – победитель нескольких областных и республиканских конкурсов. А в прошлом году Алексей выступил перед Нурсултаном Назарбаевым во время его встречи с общественностью Павлодарской области. Алексей сделал главе государства необычный сюрприз. Он сыграл на домбре знаменитое произведение «Балқадиша» и рассказал ему о своей давней мечте.

- Мне очень приятно, что меня выбрали победителем проекта «100 новых лиц Казахстана», да еще и занимаю 14 строчку, - рассказывает Алексей.- Хочу поблагодарить всех тех, кто голосовал за меня. Правда, я не чувствую себя от этого каким-то особенным. Я ознакомился с историями более чем 50 победителей, они действительно заслуживают этого звания, почета, уважения и похвалы, иногда я задумываюсь, а что я сделал такого, чтобы выбрали меня. Люди спасают чужие жизни, помогают другим, завоевывают уважения на международной арене и прославляют страну. Я всего лишь говорю на казахском и играю на домбре. Но все же спасибо, постараюсь сделать большее.

- Где вы научились так виртуозно играть на домбре?

- В детстве я любил смотреть телевизор, в одной из программ увидел выступления солиста группы «МузАрт» Мейрамбека Беспаева, где он виртуозно играл на домбре. Мне так понравилось звучание инструмента, что я захотел на нем сыграть. Я начал расспрашивать у своих воспитателей о добре, и они записали меня в музыкальный кружок, чтобы я научился играть.

- Откуда вы черпаете вдохновения для написания музыки и песен?

- Первую свою песню я написал благодаря спору с другом. За месяц мы должны были сочинить слова, придумать мелодию, записать и презентовать песню. Так и родилась композиция «Махабатым-ай». Вдохновением для написания песни «Туган жер» послужила любовь к своей родине. Я люблю Казахстан, я здесь родился, вырос и живу. Красота нашей родной земли не сравнится ни с одним другим местом на земле.

- Что вам больше по душе - фольклор или эстрадный жанр?

- Народное пение на домбре это моя фишка. Думаю, я всегда буду исполнять народные песни и совершенствоваться в этом направлении. Хотя в последнее время я чаще отдаю себя эстрадному пению, возможно, это веяние современности. Из 70% моего творчества это фольклор.

- Чем вы планируете заниматься в будущем?

- У меня была мечта провести сольный концерт в своей области. Этим летом моя мечта осуществилась. Я объездил 12 районов Павлодарской области, где смог дать сольные концерты. Моя следующая цель - дать концерт на сцене городского дворца культуры им. Естая - главной площадке Павлодара. У меня есть мечта, хотя понимаю что она мало осуществима. Я бы хотел, чтобы на моем концерте в качестве гостя выступил Димаш Кудайбергенов. Также хотел бы пригласить Сакена Майгазиева, Данелию Тулешеву и других звезд казахстанской эстрады.

- Также вы являетесь руководителем молодежного крыла «Жас Отан», чтобы вы выбрали - музыку или политику и почему?

- В детстве, когда я видел политиков по телевизору, представлял себе, что когда вырасту тоже стану депутатом или министром. Сейчас я понимаю, что политика это такая вещь, с которой лучше не шутить. Если ты не разбираешься в этом серьезном деле, и не готов работать на благо общества, отдавая всего себя, то туда лучше не лезть. Я люблю заниматься общественной работой, не боюсь высказывать свое мнение в социальных сетях о том, что меня беспокоит. Мне даже потом звонят и просят удалить пост. Основанная моя деятельность - это искусство, но я бы хотел быть полезен и в других сферах.

- Что бы вы посоветовали современной молодежи?

- Я бы хотел посоветовать людям заниматься тем, чего они действительно хотят, а не тем, что им навязывают. Важно заниматься любимым делом, чтобы оно приносило удовольствие. Наверное, я бы хотел, чтобы люди мечтали, верили в свою мечту и стремились ее осуществить.

Проект «100 новых лиц Казахстана» реализуется в соответствии с программой «Рухани жаңғыру». Он ориентирован на решение трех задач: показать обществу реальное лицо тех, кто своим умом, руками и талантом творит современный Казахстан, создать новую мультимедийную площадку информационной поддержки и популяризации наших выдающихся современников, и создать не только общенациональные, но и региональные проекты «100 новых лиц».

«Я предлагаю направить внимание общества на современность, на историю наших современников. Это можно реализовать в проекте «100 новых лиц Казахстана». (...) Проект «100 новых лиц Казахстана» - это история 100 конкретных людей из разных регионов, разных возрастов и национальностей, которые добились успеха за эти стремительные годы», - говорится в статье Президента Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания».

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