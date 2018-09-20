Военный прокурор потребовал 400 тыс тенге, чтобы скрыть избиение солдата-срочника

В ходе досудебного разбирательства по делу между прокуратурой ВКО и подсудимым Моминбековым было заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

В Военному суде Семейского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении военного прокурора, обвиненного в получении взятки, подстрекательстве к даче взятки, посредничестве во взяточничестве, передает Zakon.kz.

Жарасбек Моминбеков - подполковник юстиции, до ареста занимавший должность прокурора Аягозского гарнизона, был предан суду по ст. 366, ч.2, ст. 28 ч.4- ст. 367 ч.1, ст. 368 ч. 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В суде установлено, что 8 июня 2018 года Моминбекову поступила информация о том, что был избит солдат-срочник в воинской части 10181 Аягозского гарнизона. Прокурор и начальник отдела военной контрразведки КНБ РК по 11-й танковой бригаде Бектайулы, который в рамках специальных мероприятий должен был имитировать преступную деятельность для документирования совершаемых подсудимым правонарушений, прибыли в часть.

Осмотрев телесные повреждения солдата, Моминбеков сообщил начальнику части Амирееву, что факт нужно зарегистрировать в едином реестре досудебных расследований для проверки и принятия решения.





"При этом Амиреев начал жаловаться, что его собираются снять с должности командира части, а вышеназванный факт будет ещё одним из оснований к его освобождению от должности и стал просить Моминбекова и Бектайулы о помощи. В этот момент у Моминбекова возник преступный умысел на получение взятки в виде денег у Амиреева на сумму 300 000 тенге", - сказано в приговоре суда.

И Моминбеков открыто потребовал у Амиреева 400 000 тенге, объяснив это тем, что 100 000 тенге он оставит себе, а 300 000 тенге по 100 000 тенге якобы раздаст должностным лицам отдела военной полиции Аягозского гарнизона, Аягозского отдела Восточного регионального военно-следственного управления МВД РК и Бектайулы.

Бектайулы сообщил подсудимому, что не намерен в этом участвовать. Но последний продолжал требовать деньги, и Амиреев согласился, пообещав привезти деньги в этот же день после обеда. Так он и поступил. Получив деньги, Моминбеков 300 000 оставил себе, 100 000 отвез Бектайулы. Тот сообщил об этом своему руководству. А 15 июня Амиреев обратился с заявлением в РОВД Аягозского района ВКО с заявлением о даче взятки.

В ходе досудебного разбирательства по делу между прокуратурой ВКО и подсудимым Моминбековым было заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. В суде он признал полностью вину.

Суд признал Моминбекова виновным во вменяемых ему преступлениях и приговорил к штрафу в размере тридцатикратной суммы взятки, то есть 12 000 000 тенге, без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.



Также осужденный лишен звания "подполковник юстиции".

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