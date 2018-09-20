В Алматы ограничат движение по улице Жарокова

Жителей попросили отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее скорректировать маршруты движения.

Движение транспорта по улице Жарокова в Алматы будет краткосрочно перекрываться в вечерне-ночное время из-за реконструкции городской системы освещения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление энергетики и коммунального хозяйства города.

Для соблюдения графика монтажных работ проезд будет ограничиваться поэтапно.

20 сентября

- с 21:00 до 22:00 – от ул. Тимирязева до ул. Бухар жырау;

- с 22:00 до 23:00 – от ул. Бухар жырау до ул. Жандосова;

- с 23:00 до 00:00 – от ул. Жандосова до ул. Сатпаева;

21 сентября

- с 00:00 до 01:00 – от ул. Сатпаева до пр. Абая;

- с 21:00 до 22:00 – от пр. Абая до ул. Шевченко;

- с 22:00 до 23:00 – от ул. Шевченко до ул. Карасай батыра;

22 сентября

- с 21:00 до 22:00 – от ул. Карасай батыра до ул. Толе би.

В процессе модернизации натриевые источники света заменят на более экономичные – светодиодные. Новые светильники в отличие от старых на 100 ватт менее энергоемки. Причем, если яркость натриевого фонаря составляет 2,5 тыс люменов (единица измерения яркости), то светодиодного – 4 тыс люменов.

По проекту в течение 8 лет порядка 50% городских Алматы будет освещаться светодиодными фонарями.

Жителей попросили отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее скорректировать маршруты движения.

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