У «Банка Астаны нет обязательств перед ЕНПФ по пенсионным активам

За период с 2016 года АО «Банк Астаны» осуществлял досрочное погашение части обязательств перед АО «ЕНПФ».

«Банк Астаны» полностью исполнил свои обязательства по обусловленным депозитам, размещенным за счет пенсионных активов АО «ЕНПФ». Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает Zakon.kz.

«Таким образом, финансовые инструменты АО «Банк Астаны» в портфеле пенсионных активов АО «ЕНПФ» в настоящее время отсутствуют», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2016 году пенсионные активы АО «ЕНПФ» были инвестированы на рыночных условиях в обусловленные депозиты банков второго уровня для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в рамках государственных программ, таких как «Дорожная карта бизнеса 2020». Объем инвестиций в обусловленные депозиты АО «Банк Астаны» составил 8 млрд тенге со ставкой вознаграждения 15,2% годовых.

За период с 2016 года АО «Банк Астаны» осуществлял досрочное погашение части обязательств перед АО «ЕНПФ».

По состоянию на 1 сентября 2018 года оставшаяся сумма задолженности АО «Банк Астаны» перед АО «ЕНПФ» по обусловленным депозитам составляла 3,2 млрд тенге.

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