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У «Банка Астаны нет обязательств перед ЕНПФ по пенсионным активам

За период с 2016 года АО «Банк Астаны» осуществлял досрочное погашение части обязательств перед АО «ЕНПФ».

Фото : Zakon.kz20 сентября 2018, 15:42

«Банк Астаны» полностью исполнил свои обязательства по обусловленным депозитам, размещенным за счет пенсионных активов АО «ЕНПФ». Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает Zakon.kz.

«Таким образом, финансовые инструменты АО «Банк Астаны» в портфеле пенсионных активов АО «ЕНПФ» в настоящее время отсутствуют», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2016 году пенсионные активы АО «ЕНПФ» были инвестированы на рыночных условиях в обусловленные депозиты банков второго уровня для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в рамках государственных программ, таких как «Дорожная карта бизнеса 2020». Объем инвестиций в обусловленные депозиты АО «Банк Астаны» составил 8 млрд тенге со ставкой вознаграждения 15,2% годовых.

За период с 2016 года АО «Банк Астаны» осуществлял досрочное погашение части обязательств перед АО «ЕНПФ».

По состоянию на 1 сентября 2018 года оставшаяся сумма задолженности АО «Банк Астаны» перед АО «ЕНПФ» по обусловленным депозитам составляла 3,2 млрд тенге.


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