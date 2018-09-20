Назарбаев в телефонном разговоре выразил соболезнования Путину

Помимо этого главы России и Казахстана рассмотрели ключевые вопросы двусторонней повестки дня.

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев поговорили по телефону, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с гибелью российских военнослужащих в результате крушения самолета Ил-20 в Сирии", - сказано в сообщении.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Помимо этого президенты двух стран рассмотрели график предстоящих встреч, включая ход подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств Содружества Независимых Государств в Таджикистане.

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