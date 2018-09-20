Прошедшая в Уральске акция "Нағыз қазақ домбыра" вошла в Казахстанскую книгу рекордов

Аким области поблагодарил всех участников домбра-party за проявленный дух патриотизма.

Республиканская акция "Нағыз қазақ домбыра" в Уральске вошла в Казахстанскую книгу рекордов. 1700 домбристов на площади имени Первого Президента РК исполнили два знаменитых кюя Курмангазы.

На участие в столь грандиозном масштабном событии подали заявки 1700 человек, среди которых были как профессионалы, так и просто любители-самоучки. Не было и возрастных, социальных ограничений: красиво и слаженно сыграли школьники, студенты, работники культурных и других заведений, пенсионеры. Мероприятие проводилось в честь 200-летия знаменитого земляка, народного кюйши Курмангазы.

– Решением Главы государства Нурсултана Назарбаева с этого года будет отмечаться Национальный день домбры, которая является главным национальным инструментом казахов. Теперь для каждого, кто владеет этим уникальным музыкальным инструментом, есть свой профессиональный праздник. Сегодня для Казахстана уральские домбристы установили свой рекорд – 1700 человек в едином порыве сыграли одни из лучших кюев Курмангазы, тем самым выразив свою любовь к родному краю, – подчеркнул заместитель акима области Габидолла Оспанкулов.

Студенты уральского музыкального колледжа им.Курмангазы с удовольствием откликнулись на приглашение принять участие в данной акции. Молодые домбристы показали мастер-класс начинающим любителям. Вообще, каждый отнесся очень ответственно к данному событию, одели национальные казахские мужские и женские костюмы, активно репетировали перед выступлением, делясь своими хитростями владения этим удивительным двухструнным музыкальным инструментом.

Одна из главных целей организаторов акции – войти в Книгу рекордов Казахстана. Для этого в Уральск был приглашен директор департамента регистрации рекордов Казахстанской книги рекордов Бахытжан Тастулеков. После того как композиции были сыграны, представитель Книги рекордов Казахстана заявил, что все требования организаторами и участниками были соблюдены, а это означает, что акция попала в Книгу рекордов.

– Это новый рекорд Казахстана. Чуть раньше аналогичное мероприятие проходило в соседнем городе Атырау, в нем приняли участие 1017 человек. А в Уральске 1700 домбристов, несмотря на непогоду, безукоризненно, синхронно, очень достойно исполнили знаменитые казахские кюи, – отметил Б.Тастулеков.

Немалое количество жителей города собралось на площади, чтобы увидеть это событие своими глазами. Участники исполнили два кюя великого Курмангазы. В завершение мероприятия акиму ЗКО Алтаю Кульгинову был вручен сертификат, подтверждающий, что данная акция вошла в Казахстанскую книгу рекордов. Аким области поблагодарил всех участников домбра-party за проявленный дух патриотизма, сплоченности и за умение играть на национальном инструменте знаменитые кюи народного композитора Курмангазы.

Для справки: Курмангазы Сагырбайулы – композитор, кюйши, классик казахской инструментальной музыки. Родился в 1818 году в Букеевской Орде Западно-Казахстанской области. Курмангазы занимает особое место в музыкальной культуре Казахстана, он оказал большое влияние на развитие казахской музыкальной культуры.

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