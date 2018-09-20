О распространенных нарушениях ПДД в Алматы рассказали в полиции

С начала года за неправильную парковку составлено свыше 18 тысяч адмпротоколов, за не соблюдение дорожных знаков и разметки - более 53 тысяч.

В числе наиболее распространенных нарушений ПДД в Алматы – парковка транспортных средств в неустановленных местах, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

"Большой поток транспорта и неправильные стихийные парковки создают реальные трудности в дорожном движении. Поэтому, по поручению акима Алматы нами ежедневно ведется очистка улиц и проезжих частей от автотранспортных средств, припаркованных в неустановленных местах. С начала года за неправильную парковку составлено свыше 18 тысяч административных протоколов, за не соблюдение дорожных знаков и разметки эта цифра составляет более 53 тысяч", - сообщил начальник Управления административной полиции ДВД города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

На ежедневном контроле руководства акимата и полиции - парковочные места, предназначенные для водителей-инвалидов.

"Хотелось бы отдельно остановиться на фактах парковки машин в местах, отдельно отведенных инвалидам. К примеру, на днях водитель внедорожника Lexus припарковал свой автомобиль на такой парковке. При разбирательстве выяснилось что, данный водитель не имел соответствующих документов, дающих право парковать свое транспортное средство там. Как следствие, он был привлечен к административной ответственности и оштрафован на сумму более 24 тысяч тенге", - добавил начальник Управления.

Кроме того, спикер сообщил, что машины, владельцы которых при выявлении факта нарушения не будут находиться рядом со своим авто, транспортируются на специализированную штрафную стоянку с помощью эвакуаторов. В этом задействованы более 20 полицейских эвакуаторов.

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