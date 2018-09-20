В Алматинской области презентовали книгу и фильм "Мукали"

Книга выпущена на трех языках.

В рамках программной статьи Президента РК «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» в Талдыкоргане в центре «Рухани Жангыру» прошла презентация книги, а также короткометражного фильма посвященный подвигам знаменитого полководца «Мукали», передает zakon.kz.

В начале презентации был показан фильм о Мукали, режиссером которого является Медет Курманов. На мероприятие собрались представители акимата, библиотечные и музейные работники, творческая интеллигенция. Звучали слова поздравлений и пожеланий.

Далее презентовали книгу, в которую внесли вклад все участники экспедиции. Напомним, совсем недавно делегация состоящая из ученых, историков, писателей, исследователей и журналистов, вернулись с международной экспедиции «Мукали». Во время экспедиции группа посетила Пекин, Сиань, а также Юйлинь - город, где захоронен великий полководец Мукали Жалаири. Стоит отметить, Мукали был правой рукой Чингис-хана и предком казахского народа. Экспедиция инициирована руководством Алматинской области. В книге также собраны материалы из книг главного редактора журнала «Китайские писатели» и директор дома издательства «Бейжин» Акбара Мажита, где он описал успехи великого предка казахского народа, данные о котором изучал в исторических архивах КНР. Составителем книги является писатель и журналист Ырым Кененбай.

- В этой книге собрано много истории. Примечательно то, что материалы созвучны тезисам программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», одним из ключевых тезисов которой является сохранение и осознание глубины истории и культурной самоидентификации. Благодаря международной экспедиции «Мукали» мы смогли узнать больше информации о предке нашего народа, - сказал автор книги Ырым Кененбай.

В книге подробно описывается жизнь Мукали, начиная с рождения. Тем самым автор пытался сохранить память о великом сыне казахского народа Мукали Жалаири. По словам членов экспедиции, вся информация отобраны, полученные данные и материалы изучены.

По истории во времена правления Чингисхана 14-летний Мукали вместе с отцом и другими джалаирами, взятыми в плен, попал к монгольскому правителю. Здесь он вырос и прошел путь от нукера до полководца. Благодаря самоотверженной верности и таланту полководца, он прослужил хану 40 лет и вошел в плеяду влиятельных людей Востока. Пиком его военной карьеры историки считают руководство 62-тысячным войском и назначение в 1217 году полноправным наместником хана в Китае. Он проявил себя как умелый политик, способный одерживать победу даже в самых сложных боях. В его распоряжение были предоставлены несколько туменов, в том числе 23 тысячи непосредственно монголов.

- Благодаря программной статье президента «Рухани Жангыру», которая направлена на модернизацию общественного сознания, мы имеем возможность сохранить и приумножить духовные и культурные ценности нашего народа. Ведь мы в ходе этого мероприятия узнали очень ценные данные про полководца. Также эта книга даст нам много информации касаемо истории наших предков, - сказал редактор газеты «Жетысу», участник экспедиции Амре Арин.

Подчеркнем, книга выпущена на трех языках: на казахском, русском, английском. Из четырех книг, одна была подарена акимАлматинской области Амандыку Баталову, остальные переданы библиотекам.

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