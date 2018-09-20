Наказание настигло участников кортежа Gelandewagen с Кульджинки

Действительно ли была стрельбы - выясняется.

В пресс-службе ДВД Алматинской области прокомментировали видеоролик с кортежем, нарушавшим ПДД на Кульджинском тракте, передает Zakon.kz.

"Отснятое автолюбителями видео было принято во внимание и изучено. Установлено, что свадебный кортеж действительно проезжал по Кульджинскому тракту 19 сентября (автодорога Алматы-Кокпек-Коктал). В настоящее время автомашины, участвовавшие в кортеже, уже установлены. Водители, допустившие грубое нарушение, привлечены к ответственности сразу по трем статьям казахстанского административного законодательства", - прокомментировали в полиции.

Что касается звуков выстрелов, то в пресс-службе ДВД региона пояснили, что организаторы свадьбы относятся к одной из народностей, где предусматривается подобный шумовой эффект.

"Действительно ли производились выстрелы либо это звуки петард - сейчас выясняется", - сообщили в ДВД.

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