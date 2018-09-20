Токаев встретился с исполнительным директором Секретариата СВМДА

Отметив личный вклад посла Гун Цзяньвэя в деятельность Секретариата, он поблагодарил китайскую сторону за эффективную поддержку СВМДА.

Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного директора Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), посла Гун Цзяньвэя, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

К.Токаев, отметив личный вклад посла Гун Цзяньвэя в деятельность Секретариата, поблагодарил китайскую сторону за эффективную поддержку СВМДА, особенно в период председательствования в данном форуме.

По словам спикера Сената, благодаря значительному вкладу КНР СВМДА стало инструментом обеспечения региональной безопасности, продемонстрировало свою жизнеспособность и стало важным фактором вовлеченности азиатских государств в глобальную систему мер доверия. Исключительно важными событиями в деятельности СВМДА стали Саммит форума в Шанхае 20-21 мая 2014 года и министерская встреча в Пекине 28 апреля 2016 года.

«В период вашей работы в качестве исполнительного директора Секретариата СВМДА были проведены резонансные мероприятия по наполнению деятельности форума конкретным содержанием и его популяризации», - сказал К.Токаев.

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