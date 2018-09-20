В Алматы состоится казахстанско-малайзийский Деловой совет

В работе Делового совета примут участие официальные лица двух стран.

Внешнеторговая палата Казахстана приглашает принять участие в инаугурационном заседании казахстанско-малайзийского Делового совета, в рамках которого состоится бизнес-форум с участием государственных и деловых кругов двух стран.

Главная цель мероприятия – ознакомление участников с возможностями расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Республикой Казахстан и Малайзией, а также предоставление площадки для обсуждения потенциальных совместных проектов, поиска бизнес партнеров и активизация деловых контактов между странами.

В рамках бизнес-форума планируется проведение В2В встреч, подписание ряда меморандумов о взаимопонимании и договоров о сотрудничестве.

Ожидается, что в работе Делового совета примут участие официальные лица Казахстана и Малайзии, представители национальных компаний, крупного бизнеса двух стран в различных секторах экономики.

По вопросам участия в бизнес-форуме просим обращаться к Мирасбеку Изимбайулы: + 7-701-577-76-09, e-mail: ppsca@bk.ru, либо к Карине Омаровой: + 7 (7172) 279 054 (вн.222), e-mail: omarova.icc@gmail.com.

Регистрация на бизнес-форум доступна по ссылке.

Дата и место проведения мероприятия: 30 октября 2018 года, г. Алматы, отель «Royal Tulip Almaty». Начало: 09.00.

Организаторы мероприятия: казахстанско-малайзийский Деловой совет при поддержке Корпорации по развитию внешней торговли Малайзии «MATRADE», НПП РК «Атамекен» и Внешнеторговая палата Казахстана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!