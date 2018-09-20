Школа государственной службы открыла свои двери в Алматы

Все чаще алматинская молодежь после учебы выбирает для себя госслужбу.

В рамках реализации подпрограммы «Өзгерістерді өзіңнен баста» («Начни изменения с себя») программы «Рухани жаңғыру» Департамент Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы совместно с Управлением по вопросам молодежной политики по г. Алматы и филиалом Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по городу Алматы открыли Школу государственной службы. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента.

Целью открытия школы государственной службы является привлечение на государственную службу грамотных, эрудированных, ответственных, молодых людей, имеющих организаторские и лидерские качества, а также предоставление молодым людям возможности приобретения навыков работы в государственных органах, отметили организаторы проекта.

Сегодня в мегаполисе почти половина горожан – молодежь, и многие из них после окончания учебы поступают на государственную службу.

«Государственная служба – это работа, позволяющая вносить вклад в решение важных задач. Честное служение народу – залог процветания страны, а будущее нашей страны - именно ВЫ», – с такими словами обратился к будущим молодым государственным служащим руководитель Департамента государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы Таумұрат Данияр.

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