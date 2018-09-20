Павлодарца насмерть засыпало чечевицей

Медики констатировали смерть от асфиксии.

В Павлодаре расследуют гибель молодого мужчины, который на рабочем месте погиб под тоннами чечевицы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Это первая категория вызова, поэтому шоковая бригада медиков была на месте уже через двенадцать минут. Ещё через пять минут спасатели извлекли из ямы, заполненной чечевицей, пострадавшего, который не подавал признаков жизни», - сказала сегодня журналистам заместитель главного врача павлодарской станции скорой помощи Ольга Вербовая.

30-летнего водителя "КамАЗа" засыпало несколькими тоннами чечевицы во время разгрузки на овощной базе №2 в Павлодаре. Это случилось около 11 часов дня. Когда в скорую помощь позвонил человек, он сообщил, что работника базы засыпало землёй.

«Медикам оставалось лишь констатировать биологическую смерть мужчины из-за механической асфиксии дыхательных путей, то есть, он задохнулся», - добавила Ольга Вербовая.

Как стало известно, водитель "КамАЗа" разгружал товар на одном из складов овощной базы. Предполагается, что он пренебрёг правилами техники безопасности и открыл борт грузовика. Тонны чечевицы засыпали его сразу. Происшествие расследует следственная группа с участием представителей регионального управления труда.

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