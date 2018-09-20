Вопросы обеспечения общественной безопасности обсудили в Актобе

Круглый стол, организованный акиматом области и областной прокуратурой, собрал более 200 человек.

Обеспечение общественной безопасности невозможно без активного участия в этом процессе общественных организаций и граждан – это утверждение стало главным посылом круглого стола по вопросам безопасности населения и профилактики правонарушений, прошедшего 20 сентября в Актобе. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Круглый стол, организованный акиматом области и областной прокуратурой, собрал более 200 человек – лидеров неправительственных организаций, ветеранов, руководителей правоохранительных и других государственных органов, представителей субъектов бизнеса.

- Развитие и будущее любого государства зависит от стабильности, соблюдения законности, правопорядка и дисциплины. Глава нашего государства Нурсултан Абишевич Назарбаев подчеркивает, что стабильность общества – это основа тех успехов, которых Казахстан добился за годы Независимости, - отметил, открывая заседание, аким области Бердыбек Сапарбаев.

По его словам, круглый стол является своеобразным продолжением встречи с представителями интеллигенции региона, прошедшей 12 сентября. Тогда речь шла о духовно-нравственном воспитании современной молодежи. Сегодня глава региона призвал к консолидации органов государственной власти и всех институтов гражданского общества в сфере обеспечения общественного порядка.

- Правоохранительными органами принимается комплекс мер по обеспечению общественной безопасности, которые приносят положительные результаты. Вместе с тем, коренные изменения в снижении уровня преступности и обеспечении спокойствия граждан без поддержки всего общества невозможны. Задача по воспитанию «нулевой терпимости» населения к любым, даже мелким правонарушениям, исполнима только при участии всех слоев населения, всех институтов гражданского общества, - уверен глава области.

В ходе круглого стола состоялся обмен мнениями о новых методах взаимодействия и проблемах вовлечения общества в профилактику правонарушений. Кроме того, был представлен доклад об исполнении межведомственного плана по профилактике краж имущества по г. Актобе.

- Продолжением этого круглого стола должна стать комплексная система мероприятий по выработке у общества элементов наблюдательности, соседского присмотра и контроля, своевременного информирования сил правопорядка о скупщиках краденного, о лицах, которые хранят оружие или иные запрещенные предметы, лицах, вовлекающих молодежь в антиобщественную деятельность и многое другое. Мы понимаем, что максимальной эффективности мы сможем добиться только лишь при содействии общества, - отметил по итогам дискуссии прокурор области Марат Кайбжанов.

В целом, по итогам круглого стола, были заключены меморандумы о сотрудничестве в укреплении законности, обеспечении правопорядка и спокойствия граждан. В частности, акимат города Актобе и общественный совет заключили меморандум о создании программы «Дворовой порядок (Соседский присмотр)»; трехсторонний меморандум по вопросам профилактики правонарушений в молодежной среде подписали акимат области, департамент внутренних дел и представители родительских советов; меморандум об обеспечении безопасности и повышении взаимодействия также заключен между ДВД и Ассоциацией рынков и субъектов бизнеса.

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