Эффективные государственные служащие смогут рассчитывать на бонусы

Руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Саян Ахметжанов посетил Акмолинскую область.

Подробнее об этом сегодня рассказал руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Саян Ахметжанов в ходе поездки в Акмолинскую область, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

На встрече с первыми руководителями государственных органов и районов области руководитель аппарата ознакомил участников с предварительными итогами новой системы оплаты труда государственных служащих на основе факторно-балльной шкалы, которая демонстрирует повышение финансовой мотивации, привлекательности и конкурентоспособности государственной службы, а также обеспечение стабильности госаппарата. Напомним, апробация новой системы оплаты труда проводится в Агентстве, Министерстве юстиции, акиматах Астаны и Мангистауской области.

«Позитивным эффектом стал более чем двукратный рост заработных плат государственных служащих, в первую очередь, за счёт внутренних резервов госорганов и сокращение разницы в оплате труда между центром и регионами. Таким образом, рядовой сотрудник региона и рядовой сотрудник центра будут получать почти равную заработную плату. Вместе с тем, возрастает привлекательность госслужбы: на одну вакансию сегодня претендуют шестеро, а в отдельных случаях конкурс достигает 60 человек на место» - отмечает Саян Ахметжанов.

Кроме того, по результатам эффективности работы госслужащих за год им будут выплачиваться бонусы от 4 окладов и выше. В случае высоких показателей эффективности они смогут рассчитывать на бонус в размере годовой зарплаты.

Внедрение новой системы также способствовало оптимизации штатной численности и организационной структуры Агентства. Централизованы госзакупки и юридическая служба, оптимизированы бизнес-процессы документооборота. За счет оптимизации дополнительно повышена зарплата исполнителей.

Следуя принципу «начни изменения с себя», Агентство сегодня выступает драйвером оптимизационных процессов в госаппарате.

«К примеру, если мы централизуем рутинные кадровые процессы всех госорганов, оптимизация по прогнозу охватит около 4600 единиц с ежегодной экономией в 5,5 млрд. тенге» - отметил руководитель аппарата.

Вместе с тем Саян Ахметжанов рассказал о важности обучения государственных служащих. Уже сегодня имеются значительные результаты от обучения в регионах.

Также он отметил, что профессиональный государственный аппарат - это команда честных, самостоятельных, креативных, эффективных и творчески мотивированных государственных служащих, которые выведут казахстанскую государственную службу на новый уровень развития.

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