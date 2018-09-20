В Алматы автолюбительница подралась с рабочим дорожным и попыталась его сбить
Инцидент попал на видео.
Фото : скриншот с видео20 сентября 2018, 21:02
В Алматы девушка за рулем подралась с дорожным рабочим, а затем чуть не сбила его, сообщает Zakon.kz.
Видео инцидента попало в соцсети. Как сообщает автор видео, "дорожные войны" произошли на проспекте Назарбаева, выше Кажымукана: девушка пыталась проехать туда, где ограничено движение автотранспорта в связи с проведением ремонтных работ.
На видеозаписи зафиксировано, как девушка сначала скандалит с рабочим, затем отталкивает его, садится за руль. Рабочий в это время ставит ограждение перед ее автомобилем. Водитель, несмотря на это, жмет на газ, оттолкнув и ограждение, и мужчину. От удара рабочий падает на капот.
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