В Алматы автолюбительница подралась с рабочим дорожным и попыталась его сбить

Инцидент попал на видео.

В Алматы девушка за рулем подралась с дорожным рабочим, а затем чуть не сбила его, сообщает Zakon.kz.

Видео инцидента попало в соцсети. Как сообщает автор видео, "дорожные войны" произошли на проспекте Назарбаева, выше Кажымукана: девушка пыталась проехать туда, где ограничено движение автотранспорта в связи с проведением ремонтных работ.

На видеозаписи зафиксировано, как девушка сначала скандалит с рабочим, затем отталкивает его, садится за руль. Рабочий в это время ставит ограждение перед ее автомобилем. Водитель, несмотря на это, жмет на газ, оттолкнув и ограждение, и мужчину. От удара рабочий падает на капот.

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