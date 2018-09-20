Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы автолюбительница подралась с рабочим дорожным и попыталась его сбить

Инцидент попал на видео.

Фото : скриншот с видео20 сентября 2018, 21:02

В Алматы девушка за рулем подралась с дорожным рабочим, а затем чуть не сбила его, сообщает Zakon.kz.

Видео инцидента попало в соцсети. Как сообщает автор видео, "дорожные войны" произошли на проспекте Назарбаева, выше Кажымукана: девушка пыталась проехать туда, где ограничено движение автотранспорта в связи с проведением ремонтных работ.

На видеозаписи зафиксировано, как девушка сначала скандалит с рабочим, затем отталкивает его, садится за руль. Рабочий в это время ставит ограждение перед ее автомобилем. Водитель, несмотря на это, жмет на газ, оттолкнув и ограждение, и мужчину. От удара рабочий падает на капот.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты