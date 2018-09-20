Трамп ужесточил санкции против России

Трамп наделил министра финансов Стивена Мнучина дополнительными полномочиями для выполнения этого указа.

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ по санкционному режиму против России. Судя по тексту документа, речи о новых ограничительных мерах не идет, только об ужесточении режима их соблюдения, передает РИА Новости.

Так, Трамп наделил министра финансов Стивена Мнучина дополнительными полномочиями для выполнения этого указа.

Документ предусматривает блокирование собственности и активов, запрет на любые финансовые операции с лицами, связанными с российскими властями, а также отказ в выдаче виз и въезде в Соединенные Штаты. Конкретные имена или организации не называются — они определяются в каждом конкретном случае госсекретарем и министром финансов.

Кроме того, указ запрещает любому американскому финансовому учреждению выдавать займы или кредиты попавшему под санкции лицу или организации "на общую сумму более десяти миллионов долларов в течение любого 12-месячного периода". Также экспортно-импортный банк США должен отказать в выдаче гарантии, страхования или кредита лицу, попавшему под санкции.

Эти ограничительные меры предусмотрены ранее принятыми законами "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), "Актом о поддержке свободы на Украине" и рядом других.

Антироссийские санкции США

В 2014 году после присоединения Крыма и в связи с ситуацией на Украине Вашингтон ввел санкции против Москвы, которые затем неоднократно расширялись. Россия приняла ответные меры.

В конце августа этого года власти США ввели еще один пакет ограничительных мер. Основанием для этого стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском городе Солсбери, где 4 марта отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон обвинил в отравлении Москву. Россия свою причастность категорически отрицает.

Также в ноябре планируется ввести второй, более жесткий пакет санкций. Он может затронуть кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров. Кроме того, Вашингтон заявлял о возможном понижении уровня дипотношений.

Помимо этого, на прошлой неделе Трамп подписал указ о санкциях против иностранных лиц и организаций, которых спецслужбы США будут подозревать во вмешательстве в выборы путем "кибератак или другим образом". Ограничительные меры будут вводить также за распространение пропаганды и дезинформацию.

Ранее американский Минфин сообщил, что США за время президентства Трампа ввели санкции против 212 связанных с Россией лиц и компаний, 136 из них включены в санкционные списки из-за ситуации на Украине по закону CAATSA.

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