Названы вероятные соперники Головкина на следующий бой

Тренер казахстанского боксера раскрыл шорт-лист возможных оппонентов.

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) Абель Санчес рассказал о потенциальных боях своего подопечного, сообщает Sports.kz.

— Это либо бой с Билли Джо Сондерсом за титул WBO — или с Деметриусом Андраде, если выиграет он, либо поединок с Риотой Муратой, который является «регулярным» чемпионом WBA, — сказал Санчес.

Ранее промоутер Головкина заявлял о планах вызвать на бой Мэнни Пакьяо либо Флойда Мэйуэзера.

Напомним, Головкин потерпел поражение в рематче от мексиканца Сауля Альвареса (50-1-2, 34 КО) и лишился поясов чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO. Бой завершился победой «Канело» решением большинства голосов судей.

Бой Сондерс — Андраде состоится 20 октября в Бостоне (штат Массачусетс, США). В этом же вечере бокса выступит казахстанец Данияр Елеусинов.

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