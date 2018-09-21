Израиль передал России информацию о крушении Ил-20

Встреча делегаций прошла в Москве. Т

Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин передал российским военным информацию о крушении Ил-20, говорится в заявлении представителя армии ближневосточного государства. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча делегаций прошла в Москве. Тель-Авив также поделился данными о "попытках Ирана укрепиться в Сирии и передать стратегическое оружие "Хезболле".

Кроме того, военные согласились с необходимостью дальнейшей координации действий в арабской республике.

"Обе стороны подчеркнули важность интересов обеих стран и продолжения имплементации системы деконфликтизации", — отмечается в пресс-релизе.

Израильская делегация продолжит встречи с российской стороной и вернется в Израиль "под утро" пятницы, как и было запланировано.

Российский самолет-разведчик Ил-20 сбили ракетой из зенитно-ракетного комплекса С-200, принадлежащего сирийским силам ПВО. Погибли пятнадцать военнослужащих.

В это же время четыре израильских F-16 атаковали сирийские объекты в провинции Латакия. По информации Минобороны, летчики прикрывались российским самолетом и подставили его под удар.

В российском военном ведомстве считают, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию и расценивают эти действия как враждебные.

Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия предпримет ответные действия, которые "заметят все". В телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он заявил, что Тель-Авив проводит операции в нарушение суверенитета Сирии, а в случае с Ил-20 не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов.

Нетаньяху, со своей стороны, выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих и возложил ответственность за крушение самолета на Сирию.

Сирийский лидер Башар Асад направил в Москву телеграмму с соболезнованиями, в которой говорится, что гибель российских военных стала результатом "заносчивости и разгула" Израиля.

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