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США ввели санкции против Китая

Санкции относятся к одному из департаментов органа по руководству вооруженными силами.

Фото : © AFP 2018 / Mladen Antonov21 сентября 2018, 01:41

США ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Министерства финансов США.

Этот совет — высший орган по руководству вооруженными силами, его возглавляет лично председатель КНР Си Цзиньпин.

Согласно представленной информации, соответствующие лица были внесены в санкционный список в соответствии с законом "Противодействие противникам Америки через санкции" (CAATSA).


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