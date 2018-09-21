США ввели санкции против Китая

Санкции относятся к одному из департаментов органа по руководству вооруженными силами.

США ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Министерства финансов США.

Этот совет — высший орган по руководству вооруженными силами, его возглавляет лично председатель КНР Си Цзиньпин.

Согласно представленной информации, соответствующие лица были внесены в санкционный список в соответствии с законом "Противодействие противникам Америки через санкции" (CAATSA).

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