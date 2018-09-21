США ввели санкции против Китая
Санкции относятся к одному из департаментов органа по руководству вооруженными силами.
Фото : © AFP 2018 / Mladen Antonov21 сентября 2018, 01:41
США ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Министерства финансов США.
Этот совет — высший орган по руководству вооруженными силами, его возглавляет лично председатель КНР Си Цзиньпин.
Согласно представленной информации, соответствующие лица были внесены в санкционный список в соответствии с законом "Противодействие противникам Америки через санкции" (CAATSA).
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4938097-c79bad44c451c15ffc61b4543aa0990f
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...