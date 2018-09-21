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Инсайдер удивил цифрами PPV-продаж второго боя Головкин — «Канело»

Второй бой Головкин — «Канело» прошел 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и завершился победой мексиканского боксера решением большинства голосов судей.

Фото : sports.kz21 сентября 2018, 06:00

Журналист Yahoo! Sports Кевин Йол поделился информацией о потенциальном количестве PPV-продаж второго поединкаГеннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) и Сауля Альвареса (50-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Эксперт со ссылкой на свои источники заявил, что в этот раз они будут даже меньше, чем у первого боя — тогда было продано 1,3 миллиона PPV.

«Все еще нет официальных цифр по PPV „Канело“ — GGG. Я слышал о количестве, возможно, от 1 миллиона до 1,15 миллиона PPV. Довольно хорошие продажи для любого события, но немного ниже, чем в первом бою», — написал Йол в твиттере.

Второй бой Головкин — «Канело» прошел 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и завершился победой мексиканского боксера решением большинства голосов судей.

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