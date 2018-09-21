Селеопасные мореные озера под Алматы переходят на зимний режим

Вблизи Алматы в горах расположены 37 мореных озер, 15 из которых были определены как прорывоопасные, при этом наибольшую опасность в текущем году представляли 9 из них.

Специалисты ДЧС Алматы совместно с «Казселезащитой» заявили об окончании селеопасного периода в горах мегаполиса, передает МИА «Казинформ».

Со сменой сезона завершается селеопасный период в горах под Алматы.

«В настоящее время в связи с понижением температуры воздуха в высокогорье превентивные работы на мореных озерах завершены, они переходят на зимний режим. В целом, угроза прорыва мореных озер снята, и на сегодняшний день эвакуационные каналы и сифоны работают в автоматическом режиме. В проведении работ были задействованы 2 ед. авиационной техники, 3 ед. миниэкскаваторов, 2 ед. тяжелой техники, 17 сотрудников АГЭУ «Казселезащита», 150 человек подрядной организации. Кроме того, для кардинального решения вопроса защиты от селей, в текущем году завершается реконструкция существующей плотины «Мынжылки» в бассейне реки Малая Алматинка с увеличением объема селехранилища с 220 тыс.м3 до 500 тыс. кубометров и увеличения высоты гребня плотины на 5 метров. В целом, после реконструкции максимальная высота земляной плотины по ее оси и с учетом существующей плотины составит 23 метра», - сообщил начальник отдела предупреждения ЧС старший лейтенант гражданской защиты Алмас Курманов.

Вблизи Алматы в горах расположены 37 мореных озер, 15 из которых были определены как прорывоопасные, при этом наибольшую опасность в текущем году представляли 9 из них.

Для снижения селевой опасности, в 2018 году АГЭУ ГУ «Казселезащита» и ДЧС Алматы в высокогорье провели масштабную работу по их опорожнению.

В начале селеопасного периода состояние двух озер №3 и №1бис «Проходная» в бассейнах рек Каргалы и Улкен Алматы оценивалось крайне опасным, в связи с чем, раньше запланированного времени с 22 июня по 22 августа силами Казселезащиты на данных озерах были проведены превентивные работы по их опорожнению. В результате, с помощью сифонных труб и насосов высокой производительности за два месяца удалось опустошить данные озера до нулевой отметки, сбросив 330 тыс.м3 воды, что превышает первоначальный объем воды в двух озерах в 6,4 раза. На остальных 7 озерах в бассейнах рек Аксай, Большая и Малая Алматинка плановые работы были начаты с 10 июля. Уровень воды в озерах ежедневно снижался через естественные сбросные каналы путем проведения их расчистки и углубления. Одновременно откачка воды осуществлялась по сифонным трубам диаметром в 315 мм и 5-ю насосами, производительностью 400 м3/час.

«В результате проведенных работ, 3 озера (№3, №1бис, №13), расположенные в бассейнах рек Каргалы и Улкен Алматы, опустошены полностью, а на других 6 озерах уровень воды понижен до безопасных отметок, т.е. от 2 до 5 метров. При первоначальном объеме воды в озерах 1,4 млн.м3, сегодня сброшено более 6,4 млн.м3 воды. Это значит, что при отсутствии притоков все озера были бы опорожнены полностью 5 раз. Для наблюдения за состоянием озер были открыты 12 высокогорных сезонных постов к имеющимся 8 постоянным. Все посты обеспечивались необходимыми средствами измерения и модульными жилыми домиками, закупленными в прошлом году при поддержке акимата города на средства местного бюджета», - пояснил Алмас Курманов.

В работах с озерами также участвовали вертолеты КЧС и аппарата акима Алматы. Также при поддержке КЧС МВД РК количество часов на авиаработы было удвоено, что позволило увеличить объемы работ по превентивным мероприятиям.

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