13 младенцев умерли в ВКО с начала года из-за беспечности родителей

Как показал анализ младенческой смертности на дому, мамы не соблюдали элементарные правила ухода за детьми.

13 из 106 младенцев в Восточном Казахстане умерли из-за халатности родителей. Данные за 7 месяцев этого года предоставили в областном управлении здравоохранения, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

По данным специалистов, раннее подобные факты были единичными. Как показал анализ младенческой смертности на дому, мамы не соблюдали элементарные правила ухода за детьми.

Многие роженицы при выписке совершенно не знают как себя вести с младенцем. Пренебрегают элементарными правилами кормления малыша, нарушают тепловом режим и меры предосторожности при купании. По мнению врачей, основные причины такой беспечности родителей - незапланированная беременность и в принципе неготовность к появлению детей. Сегодня абсолютно во всех консультациях региона работают кабинеты планирования семьи. Где перед беременностью врачи проводят полное обследование и лечение будущих родителей, дают необходимые рекомендации при хронических заболеваниях, обучают элементарным правилам обращения с новорожденными детьми.

- Надо обучать наших специалистов продолжать и продолжать, обучать применению безопасных перинатальных технологий, обучать как проводить профилактику при проведении беременности, когда дети у мамочки уже родились, потому что отмечаем, что параллельно при выписке из роддома, к сожалению, из 106 - 13 умерли на дому, только по причине того, что ребенка оставили одного и не заметили, как он умер. Потому что в это момент он поперхнулся молоком, либо его ночью грудью придавила мать. Такие программы травматизма, когда ребенок беспомощный, именно на это надо проводить работы, - прокомментировала зам. руководителя Управления здравоохранения ВКО по охране материнства и детства Райфа Сафиоллинова.

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