Световой меч из "Звездных войн" ушел с молотка почти за 180 тысяч долларов

Помимо меча на аукционе выставлен и другой реквизит из "Звездных войн", в том числе куртка Хана Соло.

Световой меч Энакина Скайуокера из фильма "Звездные войны: Месть ситхов" в четверг продан аукционным домом Prop Store в Лондоне за 135,3 тысячи фунтов (около 179,5 тысячи долларов), передает РИА Новости.

Меч Энакина — важный артефакт вселенной "Звездных войн". Герой использовал его во многих сценах поединков и сражений "Мести ситхов". Согласно сюжету фильма, меч был утерян после драматического перехода Скайуокера на темную сторону — в дуэли с Оби-Ваном Кеноби на планете Мустафар.

"Делай или не делай. Не надо пытаться" — и эти торги определенно показали это! Лазерный меч героя Энакина продан за удивительные 135 300 фунтов!",- сообщил аукционный дом в сети микроблогов Twitter.

Помимо меча на аукционе выставлен и другой реквизит из "Звездных войн", в том числе куртка Хана Соло. По оценке Prop Store, ее стоимость составит от 500 тысяч до миллиона фунтов (около 663,4 тысяч долларов- 1,3 миллиона долларов).

Энакин Скайуокер — один из главных персонажей первых шести фильмов серии "Звездные войны", после перехода на темную сторону более известен как Дарт Вейдер.

"Звездные войны: Месть ситхов" — фильм американского режиссера Джорджа Лукаса, снятый в 2005 году. Это шестой по счету фильм в саге.

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