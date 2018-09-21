В Алматы ведут войну с крысами

Для лучшего результата дератизацию необходимо проводить и во дворах многоквартирных домов, и на территории детских садов, школ, рынков.

В Алматы началась вторая волна дератизации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

Пакетик с отравой для грызунов припасён для каждого двора. Зерновые приманки вещь незаменимая в борьбе с крысами.

«Первый тур у нас прошёл с апреля по май этого года, второй тур начался в сентябре, буквально на днях. И будет продолжаться до конца месяца. Из бюджета выделено 80 миллионов тенге на дератизацию города Алматы. Применяемый препарат «Бромодиалон» - это мощнейший препарат по дератизации, проявил себя очень эффективно. Его ещё применяли в Великобритании. В связи с этим решили применить его в Казахстане», - рассказывает заместитель руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы Аслан Жармагамбетов.

350 граммов отравы достаточно, чтобы обезопасить один двор от нашествия хвостатых. Грызуны, поедая ярко-розовую зерновую смесь, получают, смертельную дозу в течение двух дней, а погибают уже на четвертые сутки. В весеннем туре для борьбы с крысами затратили 150 тонн ядоприманки. Средство эффективно и безопасно для окружающей среды.

«Дератизации подлежат 47 тысяч гектаров, 32 тысячи из которых - открытая территория, открытые биотопы: парки, скверы, берега рек, водоёмов, арычные сети. 15 тысяч гектаров - это уже частные домовладения. Их 138 тысяч. Каждому дому выдаётся пакетик с отравленной приманкой», - говорит заместитель директора компании по дезинфекции Эльвира Курманова.

Также обработке подлежат мусорные контейнеры. Для лучшего результата дератизацию необходимо проводить и во дворах многоквартирных домов, и на территории детских садов, школ, рынков.

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