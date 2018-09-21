За ношение хиджаба школьницами оштрафованы их родители в Атырау

Дела в отношении 16 родителей были направлены в суд, где было вынесено решение о взыскании с них суммы в размере 5 МРП, это 12 025 тенге.

В Атырау оштрафованы родители 16 школьниц, передает МИА «Казинформ».

«В таких случаях вначале родителям делается предупреждение. Если руководители школ не могут убедить родителей, то на законных основаниях применяются административные меры воздействия ст. КоАП «Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области образования, родителями или иными законными представителями». Что влечет штраф в размере 5 МРП. Дела в отношении 16 родителей были направлены в суд, где было вынесено решение о взыскании с них суммы в размере 5 МРП, это 12 025 тенге», - рассказал на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель департамента по контролю в сфере образования по Атырауской области Саткан Есенгалиев.

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