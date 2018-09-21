Подозреваемой в краже 14 велосипедов задержан в Астане

Молодой человек проникал в подъезды домов, срезал с велосипедов противоугонные тросы и со своей добычей скрывался с места происшествия.

Столичные полицейские задержали 22-летнего жителя Карагандинской области подозреваемого в краже 14 велосипедов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Молодой человек проникал в подъезды домов, срезал с велосипедов противоугонные тросы и со своей добычей скрывался с места происшествия.

Похищенные велосипеды реализовывались по заниженной цене. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия по изъятию велосипедов и возвращению их законным владельцам.

«Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение. По данным фактам проводится досудебное расследование по статье «Кража». Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДВД Астаны. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы», — сообщили в полиции.

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